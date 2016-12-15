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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehirde FETÖ operasyonu

15 Aralık 2016 11:25

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nde görevli iken soruşturma kapsamında kurumlarından ihraç edilen 16 kişiyi, geçtiğimiz günlerde gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, birisi kadın toplam 13 kişi ise bu sabah götürüldükleri Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kadir Çetin - Selim Kuşcu 
ESKİŞEHİR


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