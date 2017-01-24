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Eskişehir’de FETÖ’den 6 polis tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 polisten 6'sı tutuklandı.

Eskişehirde FETÖden 6 polis tutuklandı

24 Ocak 2017 23:04

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış 13 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli polislerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1şüpheli mahkeme sırasında fenalaştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisinin ardından yeniden mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. 

Etiketler: 6 polis tutuklandı, eskişehir, fetö


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