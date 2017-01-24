İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış 13 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli polislerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1şüpheli mahkeme sırasında fenalaştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisinin ardından yeniden mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.