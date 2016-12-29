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Eskişehir'de kar topu savaşı

Eskişehir'de günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının keyfini, üniversite öğrencileri kar topu savaşı yaparak çıkarttı.

Eskişehirde kar topu savaşı

29 Aralık 2016 08:27
Eskişehir'de kar topu savaşı - Tıkla İzle

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yüzlerce üniversite öğrencisi genç, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Gecenin ilerleyen saatlerine aldırış etmeyen gençler, iki gruba bölünerek kar topu savaşı yaptı. Yoldan geçen üzeri kar kaplı otomobilleri de durduran kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu. Çoğunluk kar topu savaşına katılırken, bir kısım genç ise çevrede bulunan yüksek yerlere çıkarak arkadaşlarını görüntüledi. Cadde üzerinde oturan vatandaşlar da, renkli görüntüleri izleyebilmek için camlara ve balkonlara çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan yol, tamamen üniversiteli gençlerin oldu. Kar topu savaşına katılan öğrenciler, ilk kez bu kadar eğlendiklerini söylediler. Yaklaşan finaller öncesi stres attıklarını dile getiren öğrenciler, kar topu savaşına sabaha kadar devam edeceklerini aktardılar.
Öte yandan gençler, caddeye giren tuzlama aracına da tepki gösterdiler.

MEHMET SIDDIK YEŞİLIRMAK-SELİM KUŞCU 

Etiketler: eskişehir kartopu savaşı, kar yağışı, sosyal medya


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