Olay, 24 Nisan 2015 tarihinde Günyüzü ilçesine bağlı, daha önce belde olan, son düzenlemeyle mahalleye dönüştürülen Gümüşkonak’ta meydana gelmişti. Tevhide ve Mustafa Karadere çiftinin cesetleri evlerinin bahçesinde yakınları tarafından bulunmuş, yapılan otopside Mustafa Karadere’nin 15 yerinden bıçaklandığı ve başına taşla vurulduğu, eşi Tevhide Karadere’nin ise sırtından bıçaklandığı, başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. İl Jandarma Komutanlığı, Karadere çiftinin katil zanlısını bulmak için özel ekip oluşturmuş, ekip çevredeki kamera görüntülerini tek tek inceleyip çok sayıda kişiyle görüşme yapmıştı. Yapılan çalışmaların ardından olayda kullandığı ileri sürülen bıçakta DNA’sına rastlanan Adem K. gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın ardından Adem K.’in yargılanmasına Eskişehir 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Adem K., avukatlar ve ölen Mustafa ve Tevhide Karadere’nin yakınları katıldı. Duruşmada konuşan sanık, amcasını öldürecek kadar cani bir insan olmadığını belirterek, “Gerçek suçlular dışarıda geziyor. Aylardır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Savunmaların ardından duruşmada kararını açıklayan heyet, Adem K.,’yı 2 kez müebbet hapse mahkum etti.