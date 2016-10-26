Adalar mevkiinde toplanan yaklaşık 10 kişilik partili grup, Gülten Kışanak ve Meclis Üyesi Fırat Anlı’nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki göstermek için eylem yaptı. Grup, ‘Baskılar bizi yıldıramaz, Gülten Kışanak serbest bırakılsın’ sloganları attı.

Kışanak’ın haksız yere gözaltına alındığını ileri süren İl Başkanı Ahmet Uluçelebi, “Belediye başkanlarımız, parti yöneticilerimiz gözaltına alınıyor. Partimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Her türlü araçla canımızı ortaya koyarak, partimize sahip çıkacağız” dedi.

Aydın Sarıoğlu