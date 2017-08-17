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Eskişehir'de köpek dehşeti

Eskişehir’de Üniversite Evleri Mahallesi Jandarma Er Sokak üzerinde bulunan parkta yaşanan olayda 5 köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. 5 köpeğin arasında kalan çocuğu babası kurtardı.

Eskişehirde köpek dehşeti

17 Ağustos 2017 08:56

Yaşadıkları dehşet dolu dakikaları anlatan baba Caner Mercan yetkililerin bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Başından geçenleri anlatan baba Mercan, “Ben mahallemizdeki parkta oturuyordum. Oğlum da arkamdan geldi, o anda olanlar oldu. Beş köpek birden geldi çocuğu ısırdı, ben çocuğu ağızlarından zor aldım. O anda orada olmasam öldüreceklerdi oğlumu. Geceleri sokağa çıkamazsın köpeklerden. Sürü halinde dolaşıyorlar, 10-15-20 köpek oluyor. Burada gelen gidenin çoluk çocuğunu köpekler kovalıyor. Burada yoldan geçirmiyorlar, milleti kapıdan çıkarmıyorlar” dedi.

Yaşadığı dehşeti üzerinden hala atamayan 10 yaşındaki Cemal Mercan ise başına gelen olayı şöyle aktardı:
“Ben babamın yanına gidiyordum. Köpekler ise ağacın yanındaydı. Beş altı köpek birden saldırdı. Ben de direkt babamın yanına gitmeye çalıştım, köpekler bırakmadı.”

Baba Caner Mercan ise köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı da kontrol ettiklerini kaydetti. Baba Caner Mercan, “Bu olay başkasının başına gelmesin. Burada çocukların bulunduğu park alanlarına köpekler geliyor. Yetkililer ne yapacaksa yapsın” diye konuştu.

Bir grup sokak köpeğinin saldırdığı Cemal Mercan’a ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra hastanede tedavi altına alınan minik Cemal’in sağ baldırında, kalçasında köpek ısırıkları mevcut. Cemal Mercan’a 72 dikiş atıldığı kaydedildi. 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: eskişehir, köpek dehşeti


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