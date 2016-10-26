Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine ait açık otoparkta Nezir G.'ye ait 26 FH 714 plakalı kamyonetin içerisinde yangın çıktı. Vatandaşlar, durumu itfaiye ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın camını kırarak kapılarını açtı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, yangının arka koltukta unutulan sigaradan kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.

Araç kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Mustafa Kaplan



