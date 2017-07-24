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Eskişehir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı. Olay sırasında bir iş yerinin önünde oturan 12 yaşındaki çocuk da isabet eden kurşunla yaralandı.

Eskişehirde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

24 Temmuz 2017 20:36

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Köksal Sokak'ta meydana geldi. Bir oto tamir atölyesinde çalışan Avşar D. ile iş yerine gelen Emrah Y. (25) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Avşar D, kendisini bıçakla yaralayan Emrah Y'ye av tüfeğiyle ateş edip olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Emrah Y. ile bir iş yerinin önünde oturan 12 yaşındaki Hasan Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emrah Y. ile Hasan Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçakla yaralanan Avşar D. ise tedavi için gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesinde gözaltına alındı. 

Burak Tekin - Çağatay Gür
 

Etiketler: bıçaklı kavga, eskişehir, silahlı kavga


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