Alınan bilgiye göre, Kurtuluş mahallesi Vatan caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden meydana gelen silahla yaralama olayında Eskişehir Devlet Hastanesi’ne B.T. (27), A.K., (26) getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılar olayın kaza sonucunda meydana geldiğini ileri sürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler olayın gerçekleştiği iş yerinde ve yakın çevresinde yapılan detaylı araştırmada 2 adet tabanca ele geçirdi. Yaralıların hastaneye getirildiği tespit edilen otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca elde edildi. Olayla ilgili ekipler tarafından şüpheliler A.K. ile M.E.K. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.