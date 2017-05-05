Eskişehir’de skandal görüntü

29 Nisan günü düzenlenen görkemli bir törenle açılan ve hayvan yaşam alanı 58 bin metrekare olduğu belirtilen Hayvanat Bahçesindeki skandal görüntü, ziyaretçi bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada hızla yayılırken büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde rakunun bulundukları alanın çevresindeki elektrikli çitte akıma kapılarak dakikalarca kasılması yer alıyor. Yakınında bulunan başka bir rakunun da olayı uzaktan izlemesinin yanı sıra çevredeki endişe ve korku içindeki vatandaşlarla, korku içindeki çocuklar görülüyor. Uzun süre acı içinde kıvranan rakunun, bir yetkilinin çitlerdeki elektrik akımı kesmesi ile kurtulduğu öğrenilirken, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu arada vatandaşlar birlikte rakunun acı içinde kıvranmasını gören ve üniformasından güvenlik görevlisi olabileceği tahmin edilen kişinin "Normalde tellerdeki akımın çok zayıf olması gerekiyor" dediği de görüntülere yansıyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hayvanat Bahçesinde bir rakunun elektrik akımına kapıldığını gösteren skandal görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati burada yaşadığı kısa şokun arkasından görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır" denildi.