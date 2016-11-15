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Eskişehir’de sonbaharın renkleri büyüledi

Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçların yapraklarında oluşan renkler, Eskişehir’de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehirde sonbaharın renkleri büyüledi
Eskişehir’de sonbaharın renkleri büyüledi - Foto Galeri

15 Kasım 2016 15:14

Sonbaharın gelmesiyle Eskişehir’in birçok bölgesinde oluşan renk cümbüşleri tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin kendisini iyiden iyiye göstermesi ile birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere büründü. Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken yapraklar da kış öncesinde adeta toprağa örtü oluyor. Eskişehir kent merkezinde bulunan Porsuk Çayı, Kanlıkavak Parkı, Odunpazarı Bölgesi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi ve Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde bulunan ağaçlık alanlar da renk cümbüşünün yaşandığı bugünlerde fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi. Eşsiz renklerin oluştuğu zamanı iyi değerlendirmek isteyen fotoğrafçılar, en iyi rengi ve en güzel kareyi yakalamak için uğraştı. Bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, doğaya doyumsuz bir seyir zevki katıyor. 

Kadir Arslan

Etiketler: eskişehir, eskişehir sonbahar


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