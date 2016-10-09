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Eskişehir’de şüpheli araç durduruldu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çifte plakalı olduğu ileri sürülen kamyonet Eskişehir girişinde durduruldu.

Eskişehirde şüpheli araç durduruldu

09 Ekim 2016 12:01

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişi kapısı önünde uygulama yapan ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden ‘şüpheli araç’ olarak aranan kamyonetin Eskişehir’e geldiği ihbarını aldı. İhbar üzerine kamyoneti Sivrihisar ilinden sonra izlemeye alan ekipler, kontrollü bir şekilde Eskişehir girişine kadar gelmesini bekledi. Ardından OSB girişine gelen araç Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomatik silahlarla durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, araç üzerinde bulunan plakanın çift olduğu ve farklı bir araç üzerinde daha bulunduğu ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi. 

Aydın Sarıoğlu - Kadir Çetin 

Etiketler: eskişehir, şüpheli araç


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