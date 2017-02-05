Edinilen bilgiye göre, E.G. (54) isimli şahıs, kendisini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişiye kişisel bilgilerini ve kart şifrelerini verdi. Söylediğini kişisel bilgilerini doğru bildiğinden arayan şahıstan şüphelenmeyen E.G., şahsın telefonla yönlendirmeleriyle bir takım işlemler geçekleştirdi. Daha sonra bankanın müşteri hizmetlerini arayan E.G., maaş kartı hesabından rızası dışında toplam 4 bin 100 lira para çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan E.G., polise giderek şikayetçi oldu.