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Eskişehir’de tır, buğday yüklü traktöre çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de, çevre yolu üzerinde seyreden bir tırın yol kenarında bulunan buğday yüklü traktöre çarpması sonucunda 1 kişi hayatı kaybetti.

Eskişehirde tır, buğday yüklü traktöre çarptı: 1 ölü

04 Mart 2018 22:34
Eskişehir’de tır, buğday yüklü traktöre çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir Ankara yolu üzerinde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz alt geçidinde meydana geldi. Buğday yüklü römork ile seyir halinde bulunan Yılmaz Altıntaş idaresindeki traktör, alt geçide girerken arıza verdi. Yolun sağ tarafında traktörü çeken Altıntaş, kardeşini arayarak yardım istedi. Yardım beklediği sırada yağmur başlaması üzerine Altıntaş, buğdayların ıslanmaması için römorkun üzerine çıkarak branda ile buğdayların üzerini kapadı. Bu esnada yoğun yağmur sebebiyle yol kenarında bulunan traktörü fark edemeyen O.Ö. idaresindeki tır, römorka çarparak kazaya neden oldu. Kaza sonrasında traktör şoförü Yılmaz Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ise traktörün etrafında herhangi bir uyarı levhası ya da ışık bulunmadığını iddia etti. Kaza sonrasında çevre yolu üzeri, buğdaylarla kaplandı. Kaza sonrasında araçların tek şerit üzerinden geçişine izin verilirken, yol temizlendikten sonra trafiğe tekrar açıldı.  

Oğuzhan Demir - Enes Tahir Bay
 

 

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