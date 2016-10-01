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Eskişehir’de tombala baskını

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir derneğe düzenlenen tombala baskınında, kumar oynadığı tespit edilen 51 kişiye toplam 11 bin 169 TL para cezası uygulandı.

Eskişehirde tombala baskını

01 Ekim 2016 12:36

Edinilen bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye mahallesinde bulunan bir dernekte tombala oynatıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, derneğin daha önce mühürlenmesine rağmen kumar oynatıldığını fark etti. Dernek binasını bir süre izlemeye alan ekipler, içeriye çok sayıda erkek şahsın girip çıktığını fark etti.

Toplam 11 bin 169 TL para cezası kesildi, dernek başkanı hakkında da adli işlem başlatıldı
Derneğe operasyon düzenleyen ekipler, içeride yaptıkları aramalarda, 1 adet tombala makinesi, 1 adet kamera, 1 adet fan makinesi, çok sayıda tombala pulu ile tombala kağıtları ele geçirdi. Dernekte bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 51 şahsa da kişi başına 219 TL olmak üzere toplam 11 bin 169 TL para cezası uygulandı. Kumar oynayan şahıslar ayrıca Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Dernek Başkanı H.Ç. hakkında ise ‘Kumar Oynamak İçin Yer Sağlamak’ ve ‘Mühür Bozma’ suçlarından adli işlem başlatıldı. 

Etiketler: tombala baskını


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