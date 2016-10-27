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Eskişehir’de tombala baskını

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir dernekte düzenledikleri tombala baskınında kumar oynayan 53 kişiye para cezası uygularken, çeşitli ekipmanlara da el koydu.


27 Ekim 2016 16:56

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak’ta bulunan bir dernekte tombala oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bilinen adresi bir süre inceleyen ekipler, içeriye çok sayıda erkek şahsın girip çıktığını fark etti. Savcılık kararı ile derneğe baskın düzenleyen ekipler, içeride yaptıkları aramalar sonucunda, 1 adet tombala makinesi, 1 adet kamera, 4 adet LCD monitör, 1 adet amatör el telsizi, 1 adet fan makinesi, çok sayıda tombala pulu ile tombala kağıdı ele geçirerek, muhafıza altına aldı.
Çalışmalar neticesinde ayrıca, tombala oynayan 53 şahsa kumar oynamaktan 219’ar, toplamda ise 11 bin 607 TL idari para cezası uygulayan ekipler, dernek başkanı S.A., dernek başkan yardımcısı H.Ş. ve dernek sorumlusu olduğunu beyan eden E.S.I. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem başlattı.
 


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