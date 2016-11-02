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Eskişehir’de tombala baskını

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir derneğe düzenledikleri operasyonda, tombala oynayan 62 kişiye para cezası uygularken, dernek başkanı hakkında da adli işlem başlattı.


02 Kasım 2016 16:12

Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstiklal mahallesi Çınarcık sokakta faaliyet gösteren ve daha önceden de 4 defa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak Suçu”ndan işlem yapılan E.P.Y. isimli dernekte, tekrardan kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Durumu değerlendiren ekipler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla bilinen adreste arama çalışması başlattı. Aramalar sonucu, 1 adet tombala makinesi, 1 adet kamera, 2 adet amatör el telsizi, 1 adet fan makinası, çok sayıda tombala pulu, ve tombala kağıdı muhafaza altına alındı.

Kumar oynayanlara toplam 13 bin 578 TL ceza
Ekipler, tombala oynayan 62 şahsa kumar oynamaktan 219’ar olmak üzere toplam 13 bin 578 TL idari para cezası uyguladı. Dernek Başkanı N.K. hakkında ise, “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı. 

Etiketler: eskişehir, tombala baskını


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