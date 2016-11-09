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Eskişehir’de tombala operasyonlarında 15 bin liralık para cezası

Eskişehir’de farklı tarihlerde aynı adreste kurulan 4 derneğe yapılan operasyonlarda tombala oynatıldığı gerekçesiyle 68 kişiye toplamda 15 bin lira para cezası yazıldı.


09 Kasım 2016 16:42

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'ta son 10 ayda aynı adreste farklı zamanlarda kurulan 4 farklı derneğe düzenlenen operasyonlarda tombala oynatıldığı belirlendi. Belirtilen adrese yapılan baskında 1 adet tombala makinesi, 5 adet monitör, 1 adet güvenlik kamera sistemi, 8 adet kamera, 3 adet amatör el telsizi, 1 adet fan makinesi, çok sayıda tombala pulu ve tombala kağıdı ele geçirildi. Operasyonda tombala oynayan 68 kişiye ‘kumar oynamak’ suçundan 219’ar lira, dernek sorumlusu H.Ş., gözcülük yapan D.T. ve H.G. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 15 bin 768 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. 

Etiketler: tombala operasyonu


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