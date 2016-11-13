Edinilen bilgiye göre, H.Y. (24) idaresindeki 06 BM 4321 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan direğe çarptıktan sonra çevreyolu Gündoğdu Mahallesi Alpu batçık girişinde E.Ü. (65) idaresindeki 26 S 0909 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı. Kazada, H.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Salih Bakacak (23) yaralandı. Yaralılardan Bakacak, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.Y. ise kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.