Edinilen bilgiye göre kaza, Şirintepe mahallesi Paşasoylu sokak üzerinde meydana geldi. Ayşe K. idaresindeki 26 KT 765 plakalı otomobil, Said T.’nin kullandığı 26 FL 542 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçlardan biri kaldırıma savrulurken, kaldırımda yürüyen Hüsnü Altıntaş (76) isimli bir vatandaşa çarptı. Altıntaş kaza sonrasında ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kadir Arslan



