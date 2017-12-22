Eskişehir'de trafik kazası; 1 ölü

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Salih Ayaz (27) yönetimindeki 16 K 9519 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Nazif Akbaba'nın sürücülüğünü yaptığı 42 FMA 81 plaklı canlı tavuk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından Ayaz'ın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç olay yerinde incelemelerde bulundu.
Mehmet Sıddık Yeşilırmak