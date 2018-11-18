Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Gökhan Y.'nin kullandığı 26 BB 774 plakalı otomobil ile Levent A. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlarda büyük hasar meydana gelirken, otomobilde bulunanlar da yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırdı.

Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kerim Dursun (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.