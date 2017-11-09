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Eskişehir'de trafik kazası: 4 yaralı| Eskişehir haberleri

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı..

Eskişehirde trafik kazası: 4 yaralı| Eskişehir haberleri

09 Kasım 2017 17:14

Kaza, Eskişehir Çevreyolu üzerinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Gece yaşanan kazada, 06 KNG 62 plakalı otomobilin sürücüsü F.B. (34), yapılan köprü çalışmasını göremedi. Yoldan 2-3 metre kadar aşağı tavan üstü düşen araçta bulunan sürücü F.B. ile birlikte T.B. (30), F.B. (33) ve E.B. (32) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza mahallinde bulunan vatandaşlar, yeterli ışıklandırmanın bulunmamasına tepki gösterdi. 

Etiketler: eskişehir, trafik kazası

 

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