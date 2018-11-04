Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar başlattı. Bu kapsamda belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 12 kişi yakalandı. Şahısların ev ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda 86,90 gram skunk maddesi, 14.19 gram metamfetamin, bir tabanca ve şarjörü ile 26 adet tabanca fişeği ile bölücü terör örgütü ile bağlantılı çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin 7'si hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer 12 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.