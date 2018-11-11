Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarının yakalanması amacıyla Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile operasyon düzenledi. 100 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 19 kişi yakalandı.

8 adres ve şahısların üzerlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 30.98 gram skunk maddesi, 23.04 gram esrar maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram bonzai, 1 adet tabanca, şarjör ve 7 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 23 adet kartuş ele geçirildi. Şüphelilerin 19'u hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şahsa da ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.