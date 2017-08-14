Eskişehir'de uzaklaştırması olan koca dehşeti

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırması bulunan A.A. (42), cezası bulunmasına rağmen, iddiaya göre konuşmak için gittiği eşi D.A. (43) ile tartıştıktan sonra kolundan ve boynundan bıçakladı. Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.A.'nın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri A.A. isimli kocayı gözaltına aldı. Şüpheli koca, "Onunla konuşmaya gitmiştim. Tartışma sırasında eline bıçak alarak boğazına dayadı. İntihar edeceğini söyleyince ben de elindeki bıçağı almak istedim. Boğuşma sırasında elindeki bıçakla kendini yaraladı" dedi.

Emniyetteki sorgusu devam eden şahsın daha sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak