Valilikten yapılan açıklamada, 5 Kasım 2016 tarihinde eğitim kurumlarındaki her türlü destekleme-yetiştirme kursu ve benzeri faaliyetlerin daha sonra telafi edilmek üzere ertelenmesine, 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde öğrencilerin izinli, öğretmenlerin de idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım 2016 sabahı saat: 07.00’de başlayacak olan su kesintisinin şehrin yüksek yerlerinde saat 14.00’den itibaren hissedileceği ve 5 Kasım 2016 Cumartesi günü saat 20.00’a kadar süreceği belirtilmiştir. İl merkezinde şehir şebekesinden beslenen ve ikili öğretim yapan eğitim kurumlarında yoğun öğrenci bulunması ve sıhhi hijyenin de olumsuz etkileneceği düşünülmesi nedeniyle; 4 Kasım 2016 tarihinde, Merkez Tepebaşı ve Odunpazarı İlçelerine bağlı eğitim kurumlarında (Şehir şebekesinden suyu karşılanan eğitim kurumları) yarım gün eğitim öğretim uygulaması yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.