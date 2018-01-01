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Eskişehir'de yılbaşı coşkusu

Eskişehir Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde vatandaşlar 2018 yılını coşkuyla karşıladı.

Eskişehirde yılbaşı coşkusu

01 Ocak 2018 04:04

Adalar mevkiinde toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sokak müzisyenlerine eşlik eden kalabalık, şarkıları hep birlikte söyledi. Soğuk havaya aldırış etmeden yeni yılı sokakta bekleyen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"Sokak müzisyenliğini seviyorum"

Yeni yıla sokakta gitar çalarak giren sokak müzisyeni Hakan Gültekin, yeni yıldan beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi. Gültekin, "Yeni yıldan beklentilerim çok büyük. Sınavlarım vardı, onlara çalışmaya çalıştım fakat çalışamadım. Sokak müzisyenliğini seviyorum. Harçlığımı çıkarmama yardımcı oluyor. Günün birinde belki de çok iyi yerlere gelsem de bu işi yapmaya devam edeceğime eminim. Matematik bölümü öğrencisiyim. İnşallah okulum bu sene bitecek. Okulumun bitmesi hayatımda güzel şeylere sebep olacak diye düşünüyorum. Yeni yıldan beklentim daha özgür bir Türkiye olsun" dedi. 

Umut Akıncıoğlu
 

 

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