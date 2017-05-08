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Eskişehir'de zehir tacirlerine şafak operasyonu!

Türkiye genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, Eskişehir’de 10 farklı adrese şafak baskını gerçekleştirildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, fazla miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

Eskişehirde zehir tacirlerine şafak operasyonu!

08 Mayıs 2017 08:17
Zehir tacirlerine şafak operasyonu - Tıkla İzle

Türkiye genelinde, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Eskişehir’de daha önce belirlenen 10 farklı adrese polis ekipleri baskın yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğünün yanı sıra operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Lady’den yine uyuşturucu madde kaçmadı

Daha önce düzenlenen operasyonlarda başarısı ile dikkat çeken Narkotik köpeği Lady, bir evde yapılan arama sırasında sebzeliğe saklanan uyuşturucu maddeyi kısa sürede buldu. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 10 farklı evdeki operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 150 polis görev aldı

Yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan yaklaşık 150 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak girdi. Adreslere koçbaşı ile kapıları kırarak giren ekipler, şüphelilerin kaçmasına da izin vermedi.

Öte yandan başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi. 

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: eskişehir, uyuşturucu operasyonu


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