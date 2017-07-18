Eskişehir'de zincirleme kaza: 6’sı çocuk 19 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 01.00 sıralarında Çevre Yolu İnönü Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Çevre yolundan Kütahya istikametine gitmekte olan M.S. (64) idaresindeki 26 HN 732 plakalı tır, çevre yolunda araçlarını park etmiş olan ve içinde Suriyelilerin bulunduğu 33 MA 362 ve 33 MN 083 plakalı minibüslere çarptı. Çapmanın etkisiyle tır orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonrası, Çevre Yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

1 tır 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada tır şoförü M.S ile minibüslerde bulunan 6’sı çocuk 18 Suriyeli yaralandı.

Yaralılar, 112 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.