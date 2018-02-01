Eskişehir’deki FETÖ/PDY davası

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, 12 eski emniyet mensubunun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması devam etti. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmeyerek beraatlerini talep ettiler.

Duruşmada sanık avukatı, tanık olarak dinlenen İhsan K.’nın ifadesini eleştirerek, "Bilinçsizce yapılan tanıklıklar devletimizi de zor durumda bırakıyor. Suçlu ile suçsuzu ayırmakta mahkemeyi zora sokuyorlar. Tanık hakkında mahkemeyi yanıltmaktan dolayı suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 19 Nisan tarihine erteleyerek, avukat İnan Ersoy'un talep ettiği suç duyurusunun karar aşamasında değerlendirilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devam etmesine karar verdi.

Burak Tekin

