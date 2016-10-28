Edinilen bilgiye göre, gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ mensubu ve eylem hazırlığında olan 3 kişi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, S.K. ve Ö.B. isimli terör örgütü mensuplarını Eskişehir Esentepe ve Gültepe mahallelerinde, O.T. isimli terör örgütü mensubunu da Ankara’da yakaladı.

Şahısların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise bomba yapımında kullanılan düzenek malzemeleri ve örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca şahısların yakın zamanda bir terör saldırısı planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

