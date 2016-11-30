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Eskişehir’in ihracatı da, ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı Ekim 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Ekim 2016 döneminde Eskişehir'in ihracatı da ve ithalatı da arttı.


30 Kasım 2016 10:58

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Eskişehir'de 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,2 artarak 74 milyon 824 bin dolar, ithalat ise yüzde 11,5 artarak 73 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülkemizde, ihracat yüzde 3 azaldı, ithalat yüzde 0,5 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelindeki ihracat 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Etiketler: eskişehir


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