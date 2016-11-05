Kentin su ihtiyacını karşılayan içme suyu arıtma tesisinin yenileme çalışması nedeniyle kesilen sular, birçok iş kolunu etkiledi. Bu kesintiden en çok etkilenen meslek gruplarından birisi de hemen her işini su ile yapan berber ve kuaförler oldu. Yaklaşık 30 saatlik kesintide kuaförler, kurdukları seyyar depolar yardımıyla sularını doldurup, elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla sularını ısıtarak müşterilerinin saçlarını yıkıyor. Saç kesim süresini de uzatan su kesintisi, kuaförleri maddi açıdan büyük ölçüde etkiliyor.

Kentte yaşanan su kesintisi hakkında konuşan Kuaför Abdil Kumru, “Su kesintisi başladı, salonumuzda çok zorluk çekiyoruz. Kendimizi garantiye almak için yaklaşık 500 kilogramlık bir su deposu aldık. Müşterilerimizde de gün içerisinde yarı yarıya azalma oldu. İnsanlar su kesintisi konusunda, gerek sosyal medyada gerekse televizyonlarda duyumlar aldıkları, özellikle bugün ve yarın suların kesik olduğunu bildikleri için salonumuzu şuan kimse ziyaret etmiyor” ifadelerini kullandı.

“Eskiye dönüş oldu”

Kumru, su kesintinin ardından eskiye dönüş yaşadıklarını belirterek, “Gelen müşteriler açısından artık eskiye dönüş oldu. Kettle ile suları ısıtıyoruz. İnsanların saçlarını bu şekilde yıkıyoruz, yani mağduriyetimizi bu şekilde gideriyoruz. Maddi yönden de yarı yarıya bir sıkıntımız var. Bir tıraşımız yaklaşık 45 dakika sürüyorsa, su ısıt, tekrar yıka yani bunun süre olarak da bize sıkıntısı oluyor. Ben yaklaşık 1996 yılından beri Eskişehir’deyim, 2 yıl askerliğim dışında 17 yıldır ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani bu bence Büyükşehir’e yakışmayan bir şey oldu. Bence bunu daha farklı yapabilirlerdi. En azından akşam vakitleri su kesintisi olsa, çünkü o kadar çok esnaf su işiyle uğraşıyor ki yani akşam kesilmesi daha mantıklı olurdu, Eskişehir’e bu yakışırdı” şeklinde konuştu.

“İnsanları bu kadar mağdur etmeye hiç gerek yoktu”

Ayrıca Kuaför Abdil Kumru, su kesintisiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyerek, “Galiba yeni hatlar yapılıyormuş diye bilgi aldık ama yine de insanları bu kadar mağdur etmeye hiç gerek yoktu. Çünkü yaklaşık 38 saat kesinti olacak, herkesin çoluğu çocuğu var, esnafı var yani bence bu olmadı, ben hiç Eskişehir’e yakıştıramadım” dedi.

