Eskişehirli Selçuk İnan görenleri şaşkına çeviriyor

Zaman içerisinde çevresindeki insanlar tarafından Selçuk İnan'a benzerliği ile dikkat çeken Uğur Uçak'ın tanınırlığı gün geçtikçe artıyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve benzerliği sayesinde Galatasaraylı futbolcular ile de tanışan Uçak, futbolcuların bile kendisini görünce çok şaşırdığını ifade etti. Galatasaray tesislerinde kendisini Selçuk İnan'a benzeten Muslera ve Serdar Aziz ile de fotoğraf çekinen 26 yaşındaki Uğur Uçak, zaman zaman benzerliği yüzünden deneyimli futbolcuya verilen tepkilerin kendisine de verildiğini dile getirdi.

“Yoldan geçenler Selçuk'a çok benziyor diye fotoğraf çekiniyor"

Selçuk İnan ile benzerliğinin önce çevresi sonra tanımadığı insanlardan gelen tepkiler ile farkına varıldığını ifade eden Uğur Uçak, “Arkadaşlarımın arkadaşları, kardeşleri, yabancı insanlar, yoldan geçenler Selçuk'a çok benziyor diye fotoğraf çekine çekine zaman içerisinde olan bir şey. Galatasaray fan sayfaları da paylaşa paylaşa Selçuk İnan'a çok benzettiler. Selçuk'u sevenler de var sevmeyenler de var. Sevenler hemen fotoğraf çekiniyorlar. İyi oynadığı zaman sıkıntı yok. Kötü oynadığı zaman Selçuk'a ulaşamadıkları için ona bir şey söylemek için beni buluyorlar. Bana güzel şeyler söylüyorlar, kötü şeyler de söylüyorlar. Enteresan bir hayatım var” şeklinde konuştu.

“Selçuk çok şaşırdı, ‘Bu kadar benzerlik olamaz' dedi”

Galatasaray antrenmanını izlemeye gittiğini ve bu antrenmanda taraftarların futbolcular ile fotoğraf çekinirken birden kendisi ile de fotoğraf çekinmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Uçak, “Selçuk ile tanışma imkanı buldum. Buradan Florya'ya gittim. Oradaki oyuncu arkadaşlarla tanıştım. Onlar da çok şaşırdılar. Hatta onlar da fotoğraf çekindi. Oradaki taraftarlar futbolcular fotoğraf çekiniyordu. Onlar benimle çekindi. Güzel anılarım oldu. Mesela Selçuk çok güldü, şaşırdı. ‘Bu kadar benzerlik olmaz' dedi. Ben zaman içerisinde arkadaşlarım sayesinde alıştım zaten. O zaman görüştüğümde çok kısa olmuştu, biraz ayaküstü olmuştu. Şimdi tekrardan görüşmek isterim. Oturup uzun uzun hayatımı anlatmak isterim. Kesin gülmekten ölecektir çok tuhaf bir hayatım olduğu için. Tekrardan onula görüşmek isterim. Selçuk İnan inşallah sakatlanmadan kariyerini Galatasaray'da bitirir. Selçuk'u tanıyan tanıyor zaten. Çok karakterli bir oyuncu. İnşallah karakteri bozulmadan futbol hayatını sonlandırır” ifadelerini kullandı.

“Selçuk'a benzettikleri için beni dövüyorlardı”

Benzerliği yüzünden zaman zaman olumsuz tepkiler aldığını da ifade eden 26 yaşındaki Uğur Uçak son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Burada biz arkadaşlarla maçtan önce toplandığımız zaman Selçuk'a benzettikleri için beni dövüyorlardı. Arkadaşlar ve polisler ayırdı. Öyle ayrılıp maça gittik. Benim yüzümden Eskişehirspor tribünü karıştı. Selçuk İnan'a benziyor diye yanlış anladı adamın biri. Öyle çok enteresan, ilginç bir hayatım var. Çok enteresan olaylar yaşadım. Bunlar hepsi Eskişehir'de oldu, İstanbul'da olmadı. Dayak yeme olayı oluyor. Sevenler de var, sevmeyenler de olduğu için. Mesela halı saha da adam benimle ikili mücadeleye girmiyor. Selçuk'u çok sevdiği için benimle ikili mücadeleye girmiyor. Sürekli pas yaparak hareket ediyor. Bunlar güzel şeyler kötü şeyler değil.”

Çağatay Gür - Ersin Gökdağ