Sakaryaspor taraftarları, Pamukova ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan taraftar olaylarının ardından, katıldıkları televizyon programlarında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve kendilerine hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Taraftarlar adına açıklama yapan tribün liderlerinden Murat Ercan, Pamukova’da üzücü bir olay yaşandığını ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade ederek, “Eskişehir tribün cephesinden her gün yeni bir açıklama yapılıyor. Biz bugüne kadar sabrettik. Yapılan hakaret dolu açıklamalardan dolayı adalete geldik, hakkımızı adalette arıyoruz. Ayrıca sayın valimiz Hüseyin Avni Coş’a da CHP Milletvekili tarafından gelen hakaret dolayısıyla da suç duyurusunda bulunmaya geldik” dedi.