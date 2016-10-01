Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Eskişehirli tribün lideri ile CHP’li vekile şok!

Eskişehirli tribün lideri ile CHP’li vekile şok!

Sakaryaspor taraftarları ve Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, kendileri hakkında hakaret içeren sözler söylendiği gerekçesi ile CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eskişehirli tribün lideri ile CHPli vekile şok!

01 Ekim 2016 00:03

Sakaryaspor taraftarları, Pamukova ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan taraftar olaylarının ardından, katıldıkları televizyon programlarında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve kendilerine hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Taraftarlar adına açıklama yapan tribün liderlerinden Murat Ercan, Pamukova’da üzücü bir olay yaşandığını ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade ederek, “Eskişehir tribün cephesinden her gün yeni bir açıklama yapılıyor. Biz bugüne kadar sabrettik. Yapılan hakaret dolu açıklamalardan dolayı adalete geldik, hakkımızı adalette arıyoruz. Ayrıca sayın valimiz Hüseyin Avni Coş’a da CHP Milletvekili tarafından gelen hakaret dolayısıyla da suç duyurusunda bulunmaya geldik” dedi.

Etiketler: sakaryaspor


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!