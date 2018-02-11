Eskişehirli uzman çavuş Afrin’de şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin acı haberi memleketi Eskişehir’e ulaştı. 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokakta annesinin ve kız kardeşinin bulunduğu ikamete gelen askeri erkan, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir İl Müdürü Bekir Gerek, Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer ve Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Eskişehirli şehidin evli 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin babasını uzun süre önce kaybettiği belirtilirken, ailesi Ankara’da görev yaptığına yönelik bilgilerinin olduğunu söyledi. Acı haberi alan komşular ise evin önünde toplandı. Öte yandan aile için sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Burak Tekin