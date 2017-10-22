Eskişehirspor 3 puanı 3 golle aldı

Ligde zor günler geçiren Eskişehirspor, Erzurumspor karşısında güldü. 3 puanı attığı 3 golle alan Kırmızı Şimşekler, Erzurum temsilcisini evine eli boş gönderdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Maç öncesi hafta içerisinde 3 puanın silinmesinin garantileşmesi, bir anda ligde konumumuzu çok farklı yerlere getirdi. Bizler göreve geldiğimizde biliyorsunuz ilk haftamızda seyircimizin müthiş desteği ile kazandık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok müthiş bir şekilde desteklediler. Yani Eskişehirspor'un hangi konumda olduğunu Eskişehir seyircisi çok iyi biliyor. Çalışmalarımız devam etti. Geçen hafta Adana'da bir mağlubiyet aldık. Tabii ki mağlup olabilir takım. Küçük küçük hatalar yapmamız biraz bizim oyuncularımızın üzerinde de olumsuz etki oluşturmuştu. Bunu hafta içerisinde tolere etmeye çalıştık. Hakikaten oyuncu arkadaşlarımız çok özverili bir şekilde oynadılar. Bugünkü müsabakaya gelince, maçın başında arkadaşlarımız çok istekliydi ama ufak tefek hatalar yaptık. Rakip de 1-2 tane beklenmedik pozisyon buldu. Ama ondan sonra istediğimiz gibi oynamaya başladık. Golü de bulduk. Golleri de bulabilirdik. Pozisyonlar var, onları televizyonda göreceğiz. Beklemediğimiz küçük bir hatadan beraberlik golünü yedik. Oyuncu arkadaşlarımız yine vazgeçmediler. Seyircimizin yine müthiş desteğiyle net bir skorla kazandık. Şunu söyleyebilirim, hem genç arkadaşlarımız, hem tecrübeli arkadaşlarımızın özverisi ile Eskişehirspor tünelin ucundaki ışığı görecektir diye düşünüyorum. Üstüne katarak gitmemiz lazım. Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her hafta daha iyi olmak zorundayız. Her hafta Eskişehirspor olarak puan veya puanlar çıkarmak zorundayız ki, zor günlerden çıkalım" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan