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Eskişehirspor 53 yaşında

Anadolu'nun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 53. yaşını kutluyor.

Eskişehirspor 53 yaşında

20 Haziran 2018 18:20

Sportif anlamda istediği noktalardan uzak olan Eskişehirspor, 53. yaşını buruk yaşıyor. Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Anadolu Efsanesi, 1965'den bu yana Türk futboluna renk katıyor. Bugün Eskişehirspor Resmi Sitesi'nden yayınlanan mesajda ise, "19 Haziran 1965'de kurucu Başkanımız Merhum Dr.Aziz Bolel'in önderliğinde kurulan Eskişehirsporumuzun 53. yıldönümü kutlu olsun. Kurulduğu günden beri Anadolu futboluna önderlik yapmış, hegomanyalara karşı gelen ilk takım olmuş olan Eskişehirspor, taraftarıyla da Türkiye'de ilkleri başarmıştır. Bu senelere gelmemizi sağlayan, başta Kurucu üyelerimiz olmak üzere, bu süre içerisinde görev almış tüm Kulüp Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize, Teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza ve Türk futboluna taraftarlık ruhunu aşılamış Efsane Taraftarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş, Kulübümüze emeği geçenleri de rahmet ve saygıyla anıyoruz. 53. Kuruluş yıldönümümüz, camiamıza kutlu olsun" denildi. 

 

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