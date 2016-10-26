TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Bandırmaspor karşılaşması için açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Stadyum ve Esstore’den Sorumlu Asbaşkanı Özgür Fetih Demirdaş, maçın yüzde 90 ihtimalle yeni statta yapılacağını aktardı. Başkan Demirdaş, "Perşembe günü saat 14.00’te İl Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası nihai karar verilecek. TFF ve diğer yetkililerin görüşü olumlu. Biz de stadyumun hazır hale geldiğini düşünüyoruz. Bundan sonrası artık taraftarda, bize sahip çıkıp tribünleri tamamıyla doldurmalarını istiyoruz. Çalışmalarımız bütün gücümüzle devam ediyor. Hem müteahhit firma hem kulüp yetkilileri hem de belediyeden bize destek olan arkadaşlar ile çalışıyoruz. Biz inşallah bu maçı burada oynayacağız. Bizim bütün çabamız, bütün gayemiz bu. TFF’den yetkili arkadaşlar da burada. Sabahtan itibaren incelemelerde bulunuyoruz. Yüzde 90 buradayız, burada oynayacağız. Bizim istediğimiz de bu zaten. Göztepe’de yaşadığımız mağduriyeti de göz önüne alırsak biz artık taraftarımızla kendi sahamızda oynamak istiyoruz" dedi.

"Biz hazırız, insanların karamsar olmaması lazım"

Stadın maça yetişmesi için herkesin seferber olduğundan bahseden Başkan Demirdaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u aradık, burada temizlikle ilgili bize destek olacak. Maça yetiştirmek için kesinlikle dışarıdan takviye istememiz lazım. Zaten stadın çim ve temizlik işlerini Odunpazarı Belediyesi üstlenmiş durumda, sağ olsun başkanımız bugün bütün ekiplerini buraya yıkacak, 2-3 günde stadı pırıl pırıl hazır hale getireceğiz. Burada Büyükşehir Belediyesi yine kendi üzerine düşen işleri zaten yapmış, Tepebaşı gece gündüz çalışıyor. Onlar da pazar gününe kadar inşallah yetiştirecek. Yani biz hazırız, insanların karamsar olmaması lazım."