Eskişehirspor düşme potasının tam üzerine yerleşti

Maddi imkansızlıklardan ötürü transfer yasağı alan Eskişehirspor, devre arasında kadrosunu güçlendiremedi. Hatta bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla genç oyunculara yönelen Eskişehirspor, 3 puanının da silinmesi üzerine iyice sıkıntıya girdi. Bu hafta evinde Altınordu'yu ağırlayan Eskişehirspor, maçı 4-2 kaybederek 31 puan ile düşme potasının tam üzerinde kendisine yer buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yücel İldiz, kazanmak amacıyla karşılaşmaya çıktıklarını söyledi. İstatistiklerin her zaman gerçekleri göstermediğini aktaran İldiz, "Altınordu müsabakası, mutlak kazanmak amacıyla çıktığımız bir müsabakaydı. Teknik açıdan

baktığımızda gerçekten maça 1-0 mağlup gibi başlamış olduk. Bütün bunlara rağmen arkasından hemen biz de bir penaltı kazandık ve maalesef kaçırdık. Ama onun dışında gerçekten oyuncularımız özellikle ilk yarı oyunu tekrar dengelemek adına müthiş özveri gösterdiler. Beraberliği yakaladık, galip duruma da geçebilirdik. İkinci yarı gene iyi oynamaya devam ettik. Hakikaten sağlı sollu ataklarla girdik, kanatları kullanmaya başladık. İsteğimiz her şeyi yapıyorduk gol haricinde. Ama maalesef kalemize gelen ilk top gol oldu. Yani istatistiklere baktığınızda maalesef biliyorsunuz gerçekleri zaman zaman göstermiyor. Yüzde 70 küsür topla oynamışız. Rakip yüzde 28-30 falan oynamış. 20 küsür tane şutumuz var. Rakibin 4 tane şutu var gol olmuş" dedi.

"Gerçekten çok ciddi bir talihsizlik"

Oyuncularının iyi bir tempo yakaladığını fakat hatalı gollerin yenildiğini belirten İldiz, "Tekrar beraberliği yakaladık, tekrar yüklenmeye başladık, gene müthiş oynuyorduk, gene sağlı sollu ataklar yapıyorduk ki; artık oyuna müdahale edeceğimiz anda gene kaptırdığımız topun gol olması gerçekten çok ciddi bir talihsizlik. Tabii o bizi ciddi şekilde demoralize etti. Son yaptığımız hamleler artık çok faydalı olmadı. Maalesef oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyle farklı bir skor ortaya çıktı. Çok üzgünüz gerçekten. Yani yapılacak çok fazla bir şey yok, tabi ki başkanla görüşeceğiz. Eskişehirspor için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince yapacağız ama oyuncu arkadaşlarımın o dakikaya kadar verdiği mücadeleden memnundum. Ama maalesef çok hatalı goller yedik. Burada şahısları suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın ama kalemize gelen her topun gol olması anlamında çok üzgünüz" diye konuştu.