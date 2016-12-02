Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Tezcan, farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eskişehirspor için iyi biten bir akşam olduğunu ifade eden Tezcan, “Biz hafta başından bu yana futbolcu kalitesine saygı duyarak hazırlandık. 5. dakikada gol atmak bizi rahatlattı. Bir ara sıkıştık ancak 2. golle iyi rahatladık. İkinci yarı ise görülen kırmızı kart sonrasında oyun bizim lehimize döndü. Hafta başından bu yana çalışmalarımızda farklı skoru hedefliyorduk. Taraftarımızın göstermiş olduğu desteğe de teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan