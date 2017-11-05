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Eskişehirspor evinde kayıp

Eskişehirsor evinde ağırladığı Ankaragücü'ne 3-1 yenildi. Maçın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İnanılmaz goller kaçırdık. Futbolda atacaksınız. Biz kaçırdık, rakibimiz attı. Böyle bir maç oldu. Yine eski hastalığımız hortladı" dedi.

Eskişehirspor evinde kayıp

05 Kasım 2017 18:19

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele karşılıklı ataklarla devam ederken, ilk ve ikinci golü Ankaragücü buldu. Son dakikalarda Eskişehirspor'un golüne yanıtı geciktirmeden veren başkent temsilcisi, maçı 3-1 kazandı. 

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Maç öncesi de zorlu bir müsabaka olacağını söylemiştik. Mutlak kazanmamız gereken müsabakaydı. Hakikaten de o bilinç içerisinde çalıştık. Oyuna da iyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle 45 dakika içerisinde hemen hemen rakibe pozisyon vermedik. Yediğimiz gol dışında. İkinci yarı gene çok istedik. Ama bugün hakikaten futbol şansı da yanımızda değildi, beceriksizliğimiz de vardı. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbolda atacaksınız. Biz kaçırdık, rakibimiz attı. Böyle bir maç oldu. Yine eski hastalığımız hortladı. Çıkarken kendi ayağımızdaki topları kaptırdık onlardan gol yedik. Mücadele anlamında sonuna kadar kovaladık. Kaçırdığımız veya yediğimiz gollere baktığımız zaman 3-1'lik skor hakkaniyet değildi ama futbolda atacaksınız. Dediğim gibi biz kaçırdık rakibimiz attı. Bu anlamda çok üzgünüz" şeklinde konuştu. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan
 

Etiketler: Eskişehirsor

 

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