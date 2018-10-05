Eskişehirspor evinde kayıp!

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Kubilay Sönmez ceza sahasında aldığı pas sonrasında çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Fıratcan'ın ortasında İbrahim Halil yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

36. dakikada Cemali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği sert top, son anda savunmanın müdahalesi ile dışarı çıktı.

41. dakikada Hamza Gür'ün ceza sahası içinde verdiği pası boşta kalan Selim Ilgaz iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 0-1

47. dakikada Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz'in plase vuruşu az farkla auta çıktı.

67. dakikada Eskişehirsporlu savunma oyuncularının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Selim Ilgaz farkı 2'ye çıkardı. 0-2

73. dakikada Hataysporlu oyuncunun yaptığı müdahale sonucu serbest vuruş kullanan Eskişehirsporlu Mevlüt Çelik'in vuruşu baraja çarparak kornere gitti.

87. dakikada sakatlanan Bedirhan oyuna devam edemedi ve oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Eskişehirspor 10 kişi kaldı.

90+3. dakikada kontra atakta Diallo, Hatayspor'un son golünü atarak maçın skorunu belirledi. 0-3

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler:Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım (Alperen Kocabaş dk. 74), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Kaan Gül dk. 63), Cemali Sertel (Tolga Yakut dk. 80 ?), Fıratcan Üzüm

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Yılmaz Özeren dk. 45), Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Brito Da Silva dk. 63), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Diallo, Yusuf Abdioğlu (Soner Örnek dk. 84 ?), Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Dmytro Korkısko

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Selim Ilgaz (dk. 41 ve 67), Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Abdoulaye Diallo (Hatayspor)

Burak Tekin - Mustafa Kaplan

