Eskişehirspor evinden 1 puan çıkardı

Spor Toto 1. Lig'in 6'ncı haftasında Eskişehirspor, kendi evinde oynadığı mücadelede Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Sonuçtan tabii ki memnunuz. Edilen mücadele bizi gayet memnun etti. Çünkü karşımızdaki rakip sonuçta sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulan bir oyuncu grubundan oluşuyor. Bunu da sahada oynayan kulübede oturan oyuncu kalitesine baktığın zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama tabi bunlar bize bir şey kazandırmıyor. Biz geçtiğimiz haftalarda söylediğim gibi biz kendi oyuncu kalitemize ve oyuncu karakterimize bakarak devre arasına kadar ne kadar puan toplayabiliriz. Çünkü bu puan veya puanlar bizim devre arasındaki hedeflerimizi belirleyecek. İkinci devre inşallah transfer yasağını da kaldırıp önümüze bakacağız. Ama bu süreçte de tabi ki yapmamız gereken işler var. Bunlardan bir tanesi şuanda oynayan oyuncu kardeşlerimizin eğer devre arasına kadar ön plana çıkartabilirsek, sezon sonuna doğru bu sayıyı 5-6 yapabilirsek hem Eskişehirspor'a çok şey katmış oluruz hem de Türk futboluna katmış oluruz" dedi.

"Eskişehirspor gerçekten Türkiye'de bir örnek"

Mevcut sayılarını artırmaları gerektiğini aktaran Fuat Çapa, Eskişehirspor'un her zaman Türk futbolunun içerisinde yer almak zorunda olduğunu belirtti. Çapa, "Oyun olarak biz sahada doğru durarak çünkü sahada doğru pozisyon alarak ve o pozisyonda doğru işler yaparak oynamaya çalışıyoruz. Bu da zaman zaman oyuncularımızda sıkıntı meydana getiriyor. Çünkü düşünerek oyun oynamaları gerekiyor. Henüz bazı şeyler otomatikleşmediği için sıkıntı oluşturuyor. Ama önümüzdeki günlerde bu daha iyi gözükecektir buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Oyun içerisinde çok fazla pozisyon vermedik bu bir gerçek. Kendimiz de çok fazla pozisyona giremedik ama 90'ıncı dakikada Furgan'ın yakalamış olduğu bir pozisyon vardı. Eğer onu İbrahim'e verebilmiş olsaydı şu anda değişik duygularla konuşabilirdik. O duygular hala bende hakim. Çünkü galip gelmiş kadar mutluyum. Nedeni de oyuncularımızın göstermiş olduğu arzu istek ve sahada vermiş olduğumuz görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Bu da önümüzdeki haftalarda sonuca yansıyacaktır. Her oynadığımız karşılaşmada en az rakip kadar pozisyona girdik. Ama zaman zaman tecrübesizliğimizden, zaman zaman beceriksizliğimizden pozisyonları çok bonkörce harcadık. Aslında çok kişiyle mücadele ediyoruz. Siz de gördünüz bugün. Taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Hakeme yapmış oldukları tepkileri çok medeni şekilde yaptılar. Demek ki Eskişehirspor gerçekten Türkiye'de bir örnek. Gerçekten taraftarı ve şehir olarak, takım olarak Türk futbolunda her zaman olmak zorunda. Olması için de herkesin artık elini cebine sokması gerekiyor.

Kadir Arslan - Burak Tekin - Mustafa Kaplan