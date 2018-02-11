Eskişehirspor güle oynaya

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, zorlu bir müsabakayı kazasız atlattıklarını söyledi. Başarılı teknik adam, "Gerçekten hem elimizdeki mevcut kadro açısından hem içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde kulüpteki, saha içi ve saha dışı değişimlerden dolayı bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde evvelki hafta da çok iyi futbol oynadık ama çok gol kaçırarak mağlup olduk olmuştuk. Bu hafta artık sahamızda oynadık ve rakibimiz benim geçen yılki takımımdı. Dostlarım hepsi. Giresunspor biliyorsunuz geçen sen Play-off oynamıştı. Bu sene Giresunspor çok büyük yatırımlar yaptı. Son haftalara kadar iyi gittiler. Son haftada bir şansızlıkları vardı. Buraya mutlak kazanmak için geldiler. Antrenör değişikliği yaptılar. Yılmaz hoca gibi çok büyük bir tecrübeyi getirdiler. Ama biz de artık sahamızda kazanmak zorundaydık ve hakikatten bugüne kadar bize, ben ve ekibimi, futbolcularımızı, takımımızı içinde bulunduğumuz koşullarla bizi inanılmaz destekleyen son derece sağduyu sahibi gerçekten bilinçli bir seyircimiz var" dedi.

"Maçın sonuna kadar oyunu hak ettik"

Galibiyet almaları gerektiğine vurgu yapan Yücel İldiz, "Artık bir galibiyet elde etmemiz gerekiyordu. Hem de haklı bir galibiyet elde etmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Müsabaka tabii ki ilk yarıda dengeli başladı ama giderek açıldık. Galibiyet golünü attık. İkinci yarı oyun tamamen lehimize döndü diyebilirim. Maçın başından sonuna kadar oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben hafta içi de söylemiştim. Bu iki güzide şehrimizin iki takımı hafta sonu çok güzel müsabaka oynayacaklar, izleyenlerde memnun kalacak demiştim. Hakikatten Eskişehir seyircisine, dışarıdan gelen tüm taraftarlara iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Burak Tekin - Mustafa Kaplan

