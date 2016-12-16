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Eskişehirspor ile Denizlispor 18. kez karşı karşıya

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Denizlispor maçı ile birlikte iki ekip 18. kez karşı karşıya gelecek.

Eskişehirspor ile Denizlispor 18. kez karşı karşıya

16 Aralık 2016 12:53

İki ekip ilk olarak 1984/1985 yılında karşılaştı. İlk maç golsüz berabere tamamlanırken, son maç 2010/2011 sezonunda oynandı. Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor Atatürk Stadyumu'ndan 2-1 galip ayrıldı. Geride kalan 17 mücadelenin 7'sini Eskişehirspor, 5'ini Denizlispor kazanırken, 5 maçın ise kazananı çıkmadı. İkili arasındaki en gollü karşılaşma 2008/2009 sezonunda Süper Lig'de oynandı. Mücadele, Eskişehirspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. 17 karşılaşmada toplam 47 gol atılırken, Eskişehirsporlu oyuncular 26, Denizlisporlu oyuncular ise 21 kez ağları havalandırdı. Eskişehir'de oynanacak maç öncesi, Kırmızı-Siyahlıların evinde Denizlispor'a karşı 1 mağlubiyeti, 2 beraberliği, 5 de galibiyeti bulunuyor.

Maç öncesi Eskişehirspor 25 puanla 3. sırada yer alırken, 12 puana sahip Denizlispor 15. sırada bulunuyor. Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadelede, Serkan Çınar düdük çalacak. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: denizlispor, eskişehirspor


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