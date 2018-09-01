Eskişehirspor ilk galibiyetini aldı...

İki lisans krizi yaşayan takımın mücadelesinde gülen taraf Eskişehirspor oldu. Genç kadro ile maça çıkan Eskişehirspor, bu sezon ilk galibiyetini almış oldu.

Maç sonucu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Balıkesir maçından sonra basına biraz tepki koymuştum. Öncelikle onlardan özür diliyorum. Saati göz önünde bulundurmadım. Maçı servis etmeleri gerekiyordu. Bulunduğumuz süreci sizler yakinen biliyorsunuz. Bence Türk futbolu dün akşam çok şey kaybetti. Bizim örf ve adetlerimiz var. Saygımız ve sevgimiz vardı. Ama maddiyat çok şeyi elimizden almış. Dün akşam biz çok büyük bir darbe aldık. Karabük ve Elazığ'da da aynı sıkıntıları yaşıyor. İnşallah olmaz ama emin olun başka kulüplerde de bu olacak. Dün bizim oyuncuların arkadaşlarına nasıl yalvardıklarını bir görseydiniz. Kendi araçlarını verip karşılığında imza isteyen futbolcularımız vardı. Buna bile duyarsız kalındı. Ama bu bir döngü ve inşallah bizimle birlikte bu son bulur. İmza vermeyen oyuncular hangi yüzle yarın bu duruma düştüklerinde arkadaşlarını arayacaklar? Bu beni yıktı. Eskişehirspor'un yok olması Türk futbolunda çok büyük bir eksiklik. Son 10 gün çocuklar babalarına 'Ne olacak şimdi' diye soruyorlar. Sokakta bize soruyorlar. Eskişehirspor'un 2 ya da 2,5 milyon gibi bir parayı bulamayıp transferi açamaması bizim bir ayıbımız. Ne konuşacağız ki? 3 haftadır konuşuyoruz da ne oldu?" dedi.

"Ben alamayacağım sorumlulukların altına girmek istemem"

Kendisinin kulüpte kalıp kalmayacağına da değinen Çapa, "Artık oyuncularım genç değil. Onlar olgunlaştılar. Onlar bu formanın değerini bilerek sahaya çıkıyorlar. Bundan sonra da öyle olacak. 3 haftadır da mücadele ediyorlar. Benim devam edip etmemem Eskişehirspor'a bir fayda sağlayacak mı? Olsam ne değişir olmasam ne değişir? Kime ne anlatacağız ki? Kim dinledi şimdiye kadar? Ben bir yere kadar, gücümün yettiği yere kadar ayakta tutarım. Ama herkesin de bir sınırı var. Ben alamayacağım sorumlulukların altına girmek istemem. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama gidişat kimseye fayda sağlamıyor" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan