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Eskişehirspor liderliğe yükseldi

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Eskişehirspor liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, liderliği ilerleyen maçlarda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Eskişehirspor liderliğe yükseldi

15 Ocak 2017 17:00

Maç ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Tezcan, liderlik koltuğuna ilk kez oturduklarını söyledi. Liderliğin biraz geç geldiğini belirten Tezcan, “Liderlik, bugüne kısmetmiş. Aradan sonra ilk maçlar her zaman zordur. İlk yarı biraz kontrollü oynadık. Arkadaşlarımız iyi oynadı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Liderliğimizi Balıkesirspor’u yenerek sürdürmek istiyoruz. Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. İlk yarı biraz sıkıntılarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katılmıştı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında iyi yaptığımızı düşünüyorum. İlerleyen haftalarda kalitemizi ve gücümüzü göstererek ipi göğüslemek istiyoruz” diye konuştu.

Semih Şentürk’ün oynatılmaması ve genç oyuncular hakkındaki görüşleri sorulan Tezcan, şunları söyledi:
“Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz. Semih’te bir problem yok. Hafta içi ufak bir sakatlık geçirdi. Dorukhan bugün çok güzel oynadı. Alt yapıdan yetişen oyuncularımız ilerleyen günlerde daha iyi gidecektir.” 

Aydın Sarıoğlu - Mustafa Kaplan
 


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