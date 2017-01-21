Galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından konuşan Teknik Sorumlu Mehmet Tezcan, "Bizim için çok önemli olan 3 puanı aldık. Son 10 dakika bazı aksamalar oldu. Sevinçliyiz. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra ki maçlarda yaptığımız hataları değerlendirerek, şampiyon olmak istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yolumuza devam ediyoruz. Semih’i alarak daha etkin pozisyonlara girmek istiyorduk. Farklı galibiyet almak istiyorduk. Ancak olmadı. Arkadaşlar Semih’e gol attırmak için mücadele verdiler. Biz daha dikkatli olup, hatalarımızı yapmamız gerekti. Bize yakışmayan son 10 dakika oldu" diye konuştu.